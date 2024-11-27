Advertisement

لبنان

خبر يكشف بالتفاصيل... متى ستنسحب إسرائيل من جنوب لبنان؟

Lebanon 24
27-11-2024 | 05:18
A-
A+
Doc-P-1284700-638683069755826677.png
Doc-P-1284700-638683069755826677.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعدما دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، الأربعاء، ثارت التساؤلات بشأن موعد بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من مواقعه جنوبي لبنان.

وصباح الأربعاء قال الجيش الإسرائيلي إنه سيظل منتشرا في مواقعه جنوبي لبنان، طبقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، وطلب من سكان الجنوب عدم العودة إلى منازلهم حتى تحديد موعد لذلك.
Advertisement

وحسب بنود الاتفاق التي أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن، فإن إسرائيل ستسحب قواتها تدريجيا على مدى 60 يوما، مع سيطرة الجيش اللبناني على الأراضي القريبة من الحدود مع إسرائيل، لضمان عدم بناء حزب الله بنيته التحتية هناك مجددا.
 
لكن متى تبدأ الـ60 يوما؟

حسبما قال مصدر أميركي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان قد يبدأ الأربعاء، أي في نفس يوم بدء سريان الاتفاق.

وأوضح المصدر: "سيكون انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان تدريجيا، وقد يبدأ الأربعاء تحت غطاء جوي كثيف".

وأضاف: "سيشمل ذلك أيضا إزالة العشرات من الأعلام الإسرائيلية التي وضعها جنود الجيش الإسرائيلي على المواقع التي استولوا عليها في الأراضي اللبنانية".

وقال المصدر إنه "خلال فترة الشهرين هذه ستبدأ قوات الجيش اللبناني بالانتشار في الجنوب، وهذه عملية لا يمكن أن تحدث بين عشية وضحاها أو خلال أيام".
 
و"في نهاية الـ60 يوما سينسحب الجيش الإسرائيلي بالكامل، لكن قبل ذلك بكثير سيكون هذا انسحاب تدريجي في عدة مناطق يتواجد بها"، وفق الصحيفة. (سكاي نيوز عربية)

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:41 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:36 | 2024-11-27
11:00 | 2024-11-27
10:50 | 2024-11-27
10:40 | 2024-11-27
10:40 | 2024-11-27
10:25 | 2024-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24