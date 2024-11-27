الخازن: فلننطلق معًا نحو بناء الدولة

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كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً:"مباركٌ للبنان انتهاء الحرب والسلام على أرض الأرز..تحية لمن صمد في بلدته،ولمن صمد بنزوحه،ولمن صمد باستضافته كلّ نازح..عزاؤنا لشهداء الوطن ودعواتنا بالشفاء للجرحى..إننا أمام لحظة تاريخية، فلننطلق معًا نحو بناء الدولة ومؤسساتها وإعادة الشرعية.."