فجر اليوم... لصوصٌ حاولوا سرقة سيارة في زحلة

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ لصوصاً حاولوا فجر اليوم سرقة سيارة رباعية الدفع في كسارة – زحلة.



وبعدما كسر اللصوص زجاج السيارة، لاحظ الأهالي وجودهم، ففرّوا إلى جهّة مجهولة.