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لبنان

فجر اليوم... لصوصٌ حاولوا سرقة سيارة في زحلة

Lebanon 24
27-11-2024 | 05:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ لصوصاً حاولوا فجر اليوم سرقة سيارة رباعية الدفع في كسارة – زحلة.

وبعدما كسر اللصوص زجاج السيارة، لاحظ الأهالي وجودهم، ففرّوا إلى جهّة مجهولة.
 
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كسارة

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