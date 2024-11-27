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لبنان

نقابة المحررين: انتخاب المجلس الجديد بالتزكية بعد غياب المنافسين

Lebanon 24
27-11-2024 | 05:42
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عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعًا اليوم لبحث سير العملية الانتخابية المقررة في 2 كانون الأول 2024. وأكد المجلس، في بيان له، أنه تم الالتزام الكامل بالمواد القانونية المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنظام الداخلي للنقابة، بما يشمل مواعيد الترشيح، نشر الدعوات، وإعداد جداول الشطب.
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أوضح البيان أن توصية مجلس الوزراء الصادرة في 6 تشرين الثاني 2024، والتي دعت إلى التريث في عقد الجمعيات العمومية لنقابات المهن الحرة، بسبب الظروف الاستثنائية وصعوبة تأمين الشروط الطبيعية، لا تتعارض مع استكمال الإجراءات الانتخابية.
 
أضاف:" وبما انه تبين ان الاعضاء الحاليين في مجلس النقابة ، وعددهم 12 عضوا، هم الوحيدون الذين اعادوا تقديم ترشيحاتهم، ولم يتقدم أي مرشح آخر بترشيحه.
وبما ان توصية مجلس الوزراء تركت أمر الاخذ بها لمجالس النقابات ووفقا لأوضاع كل نقابة ، مع الأخذ في الاعتبار ان تؤمن النقابة تكافؤ الفرص والعدالة والحقوق العامة للاعضاء.
وبما ان اقتصار الترشيح على اعضاء مجلس نقابة محرري الصحافة الحاليين ال 12 يعني فوزهم جميعا بالتزكية. 
وبالتالي يجعل من غير الضروري عقد الجمعية العمومية الانتخابية المعينة بتاريخ 2/12/2024 أو إرجاءها ، لانتفاء المحاذير التي على أساسها أقر مجلس الوزراء توصيته.
انطلاقا من ذلك كله ، يعلن مجلس النقابة أن المرشحين ال 12 الذين هم اعضاء مجلس النقابة الحالي فائزون بالتزكية لولاية جديدة مدتها ثلاث سنوات تبدأ في أول كانون الاول 2024".
 
ختم:" أخيرا وعلى ضوء احكام المادة 38 من النظام الداخلي للنقابة، يلتئم المجلس الجديد خلال ثلاثة أيام في مقره برئاسة اكبر الأعضاء سنا وينتخب من بين أعضائه النقيب وهيئة مكتب المجلس".
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