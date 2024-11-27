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لبنان

عباس غادر منزل ذويه ولم يعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

Lebanon 24
27-11-2024 | 05:46
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صــــدر عـــن المديريّـــة العامـّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامّــــة البـــــلاغ التّالـــــــي:

تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المدعو:
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- عباس علي بركات (مواليد عام 1984، لبناني).

الذي غادر منزل ذويه الكائن في محلّة خلدة- شارع "مدرسة لاسيم" بناية الأمير في الساعة 20،30 من تاريخ 23/11/2024 إلى جهة مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أيّة معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة عرمون في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 05/818503، للإدلاء بما لديهم من معلومات. 
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