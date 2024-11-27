Advertisement

لبنان

السنيورة واصل زيارته لقطر والتقى الخليفي

Lebanon 24
27-11-2024 | 06:03
A-
A+
Doc-P-1284725-638683098133796840.png
Doc-P-1284725-638683098133796840.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اجرى رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة خلال زيارته دولة قطر، سلسلة اجتماعات ولقاءات مع المسؤولين في قطر إضافة الى مقابلات  صحافية مع العديد من وسائل الاعلام .

وقد زار الرئيس السنيورة قبل ظهر اليوم وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي وكان بحث في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة من مختلف الجوانب.
Advertisement

وكان زار امس  وزيرة الدولة للتعاون الدولي مريم المسند في مكتبها وكان بحث في مختلف الأوضاع والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد شكر الرئيس السنيورة للمسؤولين القطريين اهتمامهم الدائم بلبنان والاستعداد الدائم للمساعدة في المشكلات التي يواجهها في مختلف الظروف. (الوكالة الوطنية للإعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:41 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:36 | 2024-11-27
11:00 | 2024-11-27
10:50 | 2024-11-27
10:40 | 2024-11-27
10:40 | 2024-11-27
10:25 | 2024-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24