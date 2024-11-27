السنيورة واصل زيارته لقطر والتقى الخليفي

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اجرى رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة خلال زيارته دولة قطر، سلسلة اجتماعات ولقاءات مع المسؤولين في قطر إضافة الى مقابلات صحافية مع العديد من وسائل الاعلام .وقد زار الرئيس السنيورة قبل ظهر اليوم وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي وكان بحث في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة من مختلف الجوانب.وكان زار امس وزيرة الدولة للتعاون الدولي مريم المسند في مكتبها وكان بحث في مختلف الأوضاع والعلاقات الثنائية بين البلدين.وقد شكر الرئيس السنيورة للمسؤولين القطريين اهتمامهم الدائم بلبنان والاستعداد الدائم للمساعدة في المشكلات التي يواجهها في مختلف الظروف. (الوكالة الوطنية للإعلام)