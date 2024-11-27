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لبنان

إيران تعلّق على وقف إطلاق النار في لبنان: مستمرون في الدعم

Lebanon 24
27-11-2024 | 06:39
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رحبت الحكومة الإيرانية اليوم الأربعاء، باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في طهران إن إيران ستستمر في دعم " الحكومة والشعب والمقاومة في لبنان".
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وأضاف أن الوقت الحالي هو المناسب لممارسة الضغط لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة أيضا.

وتزامن الترحيب الإيراني بأخر مماثل للسلطة الفلسطينية عبرت فيه عن أملها في أن يسهم اتفاق وقف الحرب في لبنان في "وقف العنف في المنطقة".

كما شددت السلطة الفلسطينية على "ضرورة الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن ، الثلاثاء، عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مؤكّدًا أن هذه الهدنة، ومدتها 60 يومًا، تهدف "لأن تكون دائمة"، محذرًا من أنه لن يسمح "لما تبقى من حزب الله... بتهديد أمن إسرائيل مرة أخرى". (سكاي نيوز)

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