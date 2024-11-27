انتشال جثمان شهيدة في الغبيري

تمكنت عناصر الدفاع المدني وفرق الاشغال في بلدية الغبيري من انتشال جثمان الشهيدة أميرة التنوخي التي قضت نتيجة الغارة الغادرة ظهر امس ولم تتمكن من مغادرة منزلها في الغبيري شارع حسن كنج تقاطع طريق صيدا القديمة. (الوكالة الوطنية للإعلام)

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