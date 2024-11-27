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لبنان

انتشال جثمان شهيدة في الغبيري

Lebanon 24
27-11-2024 | 06:51
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 تمكنت عناصر الدفاع المدني وفرق الاشغال في بلدية الغبيري من انتشال جثمان الشهيدة أميرة التنوخي التي قضت نتيجة الغارة الغادرة ظهر امس ولم تتمكن من مغادرة منزلها في الغبيري شارع حسن كنج تقاطع طريق صيدا القديمة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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