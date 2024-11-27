ميقاتي التقى عون وسفير إيطاليا وتلقى اتصالات من رئيس قبرص ودريان وأبي المنى

تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاً من رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس تم خلاله البحث في التطورات اللبنانية وقرار وقف اطلاق النار.

وعبّر الرئيس القبرصي عن دعمه للبنان وللاستقرار فيه.

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وتلقى رئيس الحكومة اتصالا من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي عبّر عن دعمه للحكومة وللجهد الذي يقوم به الرئيس ميقاتي في هذه المرحلة الصعبة.

كما تلقى اتصالا مماثلا من شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الدكتور الشيخ سامي ابو المنى.

قائد الجيش

وإستقبل رئيس الحكومة قائد الجيش العماد جوزيف عون قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السرايا واطلع منه على الوضع الامني وخطة تعزيز انتشار الجيش في الجنوب.

سفير ايطاليا

كما استقبل رئيس الحكومة سفير ايطاليا في لبنان فابريتسيو مارتشيلي وعرض معه التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين.