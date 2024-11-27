اسطفان: اتفاق وقف النار خطوة ناقصة دون استعادة السيادة اللبنانية

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اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان أن "اتفاق وقف النار بين حزب الله واسرائيل والذي تبنته الحكومة اللبنانية وستتحمل تبعاته، يبقى خطوة ناقصة ما لم يشكل مدخلاً لاستعادة القرار السيادي للدولة اللبنانية ووضع حد نهائي لكل أشكال التهديد لسيادتنا واستقرارنا."اضاف عبر منصة "اكس": "القيمة الفعلية تُقاس بتحقيق سيادة كاملة تُدار فيها قراراتنا الوطنية بإرادة حرة بعيداً عن أي إملاءات خارجية أو حسابات ضيقة. آن الأوان لقيام دولة فعلية تمتلك قرارها المستقل، تحتكم إلى مؤسساتها الشرعية، وتحمي شعبها بقوة القانون لا بقوة السلاح. لا عودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل 7 تشرين الاول، حيث كانت الدولة مُختطفة، وقرار الحرب والسلم خارج مؤسساتها".واكد انها "لحظة تستدعي رؤية استراتيجية تُرسي أساساً دائماً للأمن والازدهار وتُعلي مصلحة لبنان فوق أي اعتبارات أخرى، بعيداً عن التسويات العابرة أو الحسابات الآنية".