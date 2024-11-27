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لبنان
عون: دماء الشهداء هي أمل لبنان في السلام والأمن
Lebanon 24
27-11-2024
|
07:55
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اشار الرئيس العماد ميشال عون عبر منصة "أكس" الى انه"مع توقف آلة القتل والتدمير، ووسط فرحة العودة الى القرى والمنازل، يبقى اليوم يوم الذين لم ولن يعودوا، شهدائنا؛ نفتقدهم، نستذكرهم، نصلّي من أجلهم... ولتكن دماؤهم أمناً وسلاماً للبنان". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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