غموض حول وفاة موظف في جمعية بعد تلقيه لقاح أسترازينيكا.. والتحقيقات مستمرة

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين خبرا عن وفاة الموظف لدى جمعية "أجيالنا" محمد الحلبي، بعد تلقيه لقاح أسترازينيكا الذي استودرته الجمعية على نفقتها.وتعليقا على ما حصل، قال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" أن "لجنة اليقظة الدوائية، اللجنة العلمية المتخصصة المكلفة بتتبع الآثار الجانبية المحتملة للقاحات، هي المخولة تحديد ما إذا كان سبب الوفاة اللقاح او لا"، مشيرا إلى أنها "لم تصدر تقريرها حتى الآن".بدورها، أكدت جمعية "أجيالنا" في بيان أن "الفقيد الحلبي تلقى رسالة نصية من وزارة الصحة مثل العديد من العاملين لديها بعد أن كانوا قد تسجلوا على المنصة الرسمية التابعة لوزارة الصحة لأخذ اللقاح"، جازمة أنها "لم تستورد أي لقاح كما يزعم البعض"، وأنها تنتظر نتيجة التقرير. (الوكالة الوطنية للإعلام)