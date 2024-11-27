Advertisement

لبنان

غموض حول وفاة موظف في جمعية بعد تلقيه لقاح أسترازينيكا.. والتحقيقات مستمرة

Lebanon 24
27-11-2024 | 08:15
A-
A+
Doc-P-1284791-638683176733544652.png
Doc-P-1284791-638683176733544652.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين خبرا عن وفاة الموظف لدى جمعية "أجيالنا" محمد الحلبي، بعد تلقيه لقاح أسترازينيكا الذي استودرته الجمعية على نفقتها.

وتعليقا على ما حصل، قال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" أن "لجنة اليقظة الدوائية، اللجنة العلمية المتخصصة المكلفة بتتبع الآثار الجانبية المحتملة للقاحات، هي المخولة تحديد ما إذا كان سبب الوفاة اللقاح او لا"، مشيرا  إلى أنها "لم تصدر تقريرها حتى الآن".
Advertisement

بدورها، أكدت جمعية "أجيالنا" في بيان أن "الفقيد الحلبي تلقى رسالة نصية من وزارة الصحة مثل العديد من العاملين لديها بعد أن كانوا قد تسجلوا على المنصة الرسمية التابعة لوزارة الصحة لأخذ اللقاح"، جازمة أنها "لم تستورد أي لقاح كما يزعم البعض"، وأنها تنتظر نتيجة التقرير. (الوكالة الوطنية للإعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:41 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:36 | 2024-11-27
11:02 | 2024-11-27
11:00 | 2024-11-27
10:50 | 2024-11-27
10:40 | 2024-11-27
10:40 | 2024-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24