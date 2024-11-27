للعائدين إلى قراهم.. تعليمات هامة وتوجيهات أساسية لسلامتهم

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، البيان الآتي :"تزامنا مع الإعلان عن وقف إطلاق النار، وحرصا على سلامة المواطنين الذين تسارعوا للعودة إلى قراهم، تهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع الالتزام بالتوجيهات التالية:- عدم التوجه إلى القرى والمناطق المتضررة إلا بعد صدور بيان رسمي من الجهات المعنية بأن العودة باتت ممكنة.- الاستفسار عن حالة الطرقات والالتزام بتوجيهات القوى الأمنية والدفاع المدني لضمان وصول آمن.- التأكد من جهوزية الآليات المستخدمة قبل الانطلاق، مع فحصها بشكل دقيق.- التحقق من تجهيز حقيبة تتضمن الأطعمة، مياه الشرب، الأدوية المزمنة، وحليب الأطفال.- عند الوصول إلى القرى والبلدات التي تعرضت للقصف:١-تجنب الدخول إلى المباني المتضررة أو المستهدفة كليًا أو جزئيًا.٢-استخدام الكمامات لتخفيف استنشاق الأدخنة والغبار.٣-الابتعاد عن شبكات الكهرباء المتضررة أو الأسلاك المقطوعة.٤-الحذر من المناطق المحيطة بالأحراج والبساتين والتنسيق مع الجهات المعنية قبل الدخول.٥-عدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة أو ذخائر غير منفجرة، وإبلاغ السلطات المختصة فورًا عند مشاهدتها.٦-الإبلاغ عن أي مشاهدات غير طبيعية، بما في ذلك الروائح الغريبة أو آثار الضحايا، للجهات المعنية فورًا.٧-التواصل مع فرق الدفاع المدني المتواجدة في المناطق المتضررة عند الحاجة إلى أي مساعدة.وتذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الاتصال على الرقم ١٢٥للتبليغ عن اي طارئ وطلب المساعدة.