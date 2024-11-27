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لبنان

للعائدين إلى قراهم.. تعليمات هامة وتوجيهات أساسية لسلامتهم

Lebanon 24
27-11-2024 | 08:37
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 صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، البيان الآتي :

"تزامنا مع الإعلان عن وقف إطلاق النار، وحرصا على سلامة المواطنين الذين تسارعوا للعودة إلى قراهم، تهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع الالتزام بالتوجيهات التالية:
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- عدم التوجه إلى القرى والمناطق المتضررة إلا بعد صدور بيان رسمي من الجهات المعنية بأن العودة باتت ممكنة.

- الاستفسار عن حالة الطرقات والالتزام بتوجيهات القوى الأمنية والدفاع المدني لضمان وصول آمن.

- التأكد من جهوزية الآليات المستخدمة قبل الانطلاق، مع فحصها بشكل دقيق.

- التحقق من تجهيز حقيبة تتضمن الأطعمة، مياه الشرب، الأدوية المزمنة، وحليب الأطفال.

- عند الوصول إلى القرى والبلدات التي تعرضت للقصف:

١-تجنب الدخول إلى المباني المتضررة أو المستهدفة كليًا أو جزئيًا.

٢-استخدام الكمامات لتخفيف استنشاق الأدخنة والغبار.

٣-الابتعاد عن شبكات الكهرباء المتضررة أو الأسلاك المقطوعة.

٤-الحذر من المناطق المحيطة بالأحراج والبساتين والتنسيق مع الجهات المعنية قبل الدخول.

٥-عدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة أو ذخائر غير منفجرة، وإبلاغ السلطات المختصة فورًا عند مشاهدتها.

٦-الإبلاغ عن أي مشاهدات غير طبيعية، بما في ذلك الروائح الغريبة أو آثار الضحايا، للجهات المعنية فورًا.

٧-التواصل مع فرق الدفاع المدني المتواجدة في المناطق المتضررة عند الحاجة إلى أي مساعدة.

وتذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الاتصال على الرقم ١٢٥ 

للتبليغ عن اي طارئ وطلب المساعدة.
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