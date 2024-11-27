صحيفة إسرائيلية تكشف.. هذا ما طلبه نتنياهو من ماكرون لوقف القتال في لبنان

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدم تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية ضده مقابل القبول باتفاق وقف القتال مع لبنان.

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