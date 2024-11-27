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لبنان

صحيفة إسرائيلية تكشف.. هذا ما طلبه نتنياهو من ماكرون لوقف القتال في لبنان

Lebanon 24
27-11-2024 | 09:07
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أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدم تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية ضده مقابل القبول باتفاق وقف القتال مع لبنان. 
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