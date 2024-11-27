بوشكيان وكلاس عرضا مع المطران ضاهر شؤونا إغاثية

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زار وزيرا الصناعة والشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان وجورج كلاس رئيس أساقفة طرابلس والشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر في ضهر العين، ونقلا له تحيات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتم البحث في شؤون عامة وقضايا تتعلق بأوضاع منطقة بعلبك الهرمل بعد وقف إطلاق النار، اضافة إلى شؤون إغاثية تدعم صمود الاهالي في قراهم وبلداتهم وتؤكد رعاية الدولة لحاضرهم ودعمها لمستقبلهم.وأطلع رئيس اساقفة طرابلس بوشكيان وكلاس على أجواء اتصالاته مع الرئيس ميقاتي والمسؤولين "لتعزيز العودة الكريمة للاهالي ووجوب رعاية شؤونهم واحتضانهم"، منوها بـ"التضامن المجتمعي الحقيقي الذي تظهّر بوضوح بين ابناء الوطن".وتمنى للبنان "الوصول إلى حال السلام الدائم واعادة انطلاق الحياة من جديد". (الوكالة الوطنية للإعلام)