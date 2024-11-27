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لبنان

ميقاتي: نُناشد جميع النازحين العائدين عدم التسرع وانتظار توجيهات قيادة الجيش

Lebanon 24
27-11-2024 | 09:36
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صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي: 
تابعت منذ فجر اليوم مشاهد قوافل النازحين العائدين الى قراهم وبلداتهم في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في الحنوب، وهي تؤكد تمسك اللبنانيين بارضهم وترابهم وقيمهم. وإننا نتطلع في الايام المقبلة الى البدء بتنفيذ خطة الجيش لتعزيز انتشاره في الجنوب بما يمكّن جميع النازحين من العودة التدريجية الى منازلهم وقراهم.
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وفي هذه المناسبة فاننا نناشد جميع العائدين كما الذين لا يزالون صامدين في منازلهم، عدم التسرع وانتظار توجيهات قيادة الجيش حفاظا على أمنهم وسلامتهم.
 
 
 
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