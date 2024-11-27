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لبنان

رسالة إسرائيليّة عاجلة لسكان جنوب لبنان.. ما هو مضمونها؟

Lebanon 24
27-11-2024 | 09:38
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وجّه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ رسالة لسكان جنوب لبنان، وقال "من أجل سلامتكم وأمن عائلتكم يحظر عليكم الانتقال جنوبًا نحو القرى التي طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها أو نحو قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة. كل تحرك نحو هذه المناطق يعرضكم للخطر".
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وأضاف: "نخبركم انه ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17:00) وحتى صباح غد في الساعة السابعة صباحًا (07:00) يمنع بشكل مطلق الانتقال جنوبًا من نهر الليطاني".
وقال: "من يتواجد شمال نهر الليطاني - ممنوع عليه الانتقال جنوبا، ومن يتواجد جنوب نهر الليطاني يجب عليه ان يبقى في مكانه".
 
وتابع: "نذكركم ان الجيش الإسرائيلي لا يزال منتشرًا في مواقعه في جنوب لبنان وفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار حيث ستتعامل قواتنا مع كل تحرك ينتهك هذا الاتفاق وبحزم".
 
 
 

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