النقيب الحسن: نثمّن قرار وقف النار

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زار نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن ترافقه عقيلته الدكتورة فدى مرعي الحسن والمهندس عبد الله خلف، القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في فرنسا زياد طعان.وبحث المجتمعون، وفق بيان للحسن "في اوضاع الجالية اللبنانية، كما تم التباحث في تسهيل شؤون المحامين المقيمين في فرنسا وتسهيل شؤون للمحامين المتدرجين الذين يتابعون دراستهم في الجامعات الفرنسية المختصة".وتشاور المجتمعون في الأوضاع اللبنانية، حيث عرض النقيب الحسن المبادرات الرمزية التي قامت بها نقابة المحامين في طرابلس تجاه اهلنا النازحين الذين لجأوا الى الشمال عن طريق لجنة الإغاثة ومتابعة الكوارث في النقابة.كما كان حوار حول قرار وقف إطلاق النار في لبنان، والدور الايجابي الذي قامت فيه فرنسا خلاله، حيث ثمن الحاضرون هذا القرار، متمنين متابعة تنفيذه على أكمل وجه ليبقَ لبنان سيداً ومستقلا، على أن تتوج هذه المرحلة ببسط الشرعية وإنتخاب رئيسٍ للجمهورية". (الوكالة الوطنية للإعلام)