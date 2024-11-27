بينهم قياديّ... إسرائيل تزعم إعتقال 4 عناصر من "حزب الله"



أعلن مكتب بنيامين نتنياهو، أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيليّ ووزير الدفاع أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيليّ بعدم السماح للسكان بدخول القرى القريبة من الحدود في جنوب لبنان".

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وأضاف مكتب نتنياهو أنّ "الجيش الإسرائيلي اعتقل 4 من عناصر "حزب الله" منهم قائد محلي بعد أن دخلوا منطقة محظورة".