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لبنان

كم بلغت نسبة العائدين إلى منازلهم في بعلبك - الهرمل؟

Lebanon 24
27-11-2024 | 10:16
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أعلن محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر عبر حسابه على "اكس" أن "عودة النازحين الى منازلهم في محافظة بعلبك الهرمل قد بلغت 50% حتى اللحظة". 
 
 
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