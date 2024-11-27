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لبنان
خلف: هلمّوا ننتخب رئيسا للجمهورية
Lebanon 24
27-11-2024
|
10:40
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قال النائب ملحم خلف في تصريح له أن "الارض لأهل الأرض. شوق وحنين ممزوجان برهبة اللقاء. وعودةٌ تخفق لها القلوب لهفة رغم الخشية على ذكرى او ذكريات من خراب وتدمير. لكن عناق الارض يسكب راحة وسكينة وطمأنينة".
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اضاف: "بالشوق والحنين نفسهما نتوق الى بعضنا البعض، والى الدولة القادرة والعادلة والحاضنة والحامية والمطمئنة للجميع. بكل شجاعة ومن دون خشية، هلمّوا ننتخب رئيسا للجمهورية، الآن وبحكم الدستور. ففي ذلك عودة الى انتظام الحياة العامة، وفيه فرح وراحة وطمأنينة لشعبنا". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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