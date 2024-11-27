رئيس الأركان الإسرائيليّ: نستعدّ لاحتمال عدم نجاح تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

قال رئيس الأركان الإسرائيليّ هيرتسي هاليفي إنّ "عناصر "حزب الله" الذين يقتربون من قواتنا والقرى الواقعة في المنطقة التي حددناها في جنوب لبنان سوف يتعرّضون للأذى".

وأضاف هاليفي: "مصممون بشدّة على تطبيق بنود إتّفاق وقف إطلاق النار مع لبنان وتكريس واقع مختلف تماماً لسكان شمال إسرائيل".

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