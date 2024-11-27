عن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.. هذا ما قاله "الجهاد الإسلامي"

أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل "إنجاز مهم".

وقالت الحركة في بيان: "نعتبر اتفاق وقف إطلاق النار، الذي رضخ له العدو أمام صمود أبطال حزب الله وبيئته الحاضنة وبطولاتها، إنجازا مهما يكسر مسار العنجهية والتوحش ومساعي حكومة العدو في استيلاد شرق أوسط على مقاس أوهامه على حساب شعوب أمتنا ومقدساتنا وحقوقنا في أوطاننا".

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وتابعت: "نثمن غاليا البطولات الكبيرة والصمود العظيم والتضحيات النفيسة التي قدمها ويقدمها إخواننا في المقاومة الإسلامية في لبنان إسنادا ونصرة لشعبنا الفلسطيني في مواجهة جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحقه".

وأكدت على وحدة الدماء وصلابة الإرادة وثبات الرؤية التي تجمع بين قوى المقاومة في فلسطين ولبنان وباقي قوى المنطقة.



وقد دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة بتوقيت بيروت من فجر اليوم الأربعاء، بعد أكثر من سنة على القتال بين الطرفين. (روسيا اليوم)