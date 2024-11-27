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لبنان

"الميدل إيست" أعلنت عودة جدول رحلاتها كالمعتاد.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
27-11-2024 | 11:02
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أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية" في بيان، "عودة جدول رحلاتها كالمعتاد، ابتداء من 12 كانون الأول 2024. ومن الآن ولغاية تاريخه، فستسير الشركة 32 رحلة إضافية بين 28 تشرين الثاني 2024 و3 كانون الأول 2024. كما ستزيد سعة الطائرات إلى أكثر من ثلاثين وجهة".
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