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لبنان

"تجمع الاطباء" نوه بقرار النقابة مضاعفة المعاش التقاعدي

Lebanon 24
27-11-2024 | 11:09
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نوهت لجنة التقاعد في قطاع الاطباء المركزي في "تجمع الاطباء" في بيان، بـ"قرار مجلس نقابة الأطباء في بيروت ، الموافقة على اقتراح لجنة التقاعد ، بمضاعفة الراتب التقاعدي للطبيب، بعد دراسة اللجنة المالية".
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وجدد التجمع دعوته الى "مجلس نقابة الاطباء في بيروت،  بتأجير بيت الطبيب، ونقل مكاتب النقابة الى المركز القديم في الحازمية،  مما يسهم في رفد صندوق تقاعد الطبيب ، بأموال اضافية كافية ، لزيادة المعاش التقاعدي الشهري للزملاء ، الذين يعانون من ضائقة مالية شديدة، في ظل الازمة الخانقة التي ترهق كاهل المواطنين ومن بينهم الاطباء، في خضم هذا الوضع الامني الخطير و الكارثي ، الذي يطال كل ارجاء الوطن".

وطالب ب"زيادة المصادر المالية للنقابة ، و العمل على رفع المعاش التقاعدي للطبيب، بشكل مستمر ، و ربطه تصاعديا ، بغلاء المعيشة و تدهور سعر الليرة اللبنانية، نسبةً الى الدولار". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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