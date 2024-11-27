"تجمع الاطباء" نوه بقرار النقابة مضاعفة المعاش التقاعدي

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نوهت لجنة التقاعد في قطاع الاطباء المركزي في "تجمع الاطباء" في بيان، بـ"قرار مجلس نقابة الأطباء في بيروت ، الموافقة على اقتراح لجنة التقاعد ، بمضاعفة الراتب التقاعدي للطبيب، بعد دراسة اللجنة المالية".وجدد التجمع دعوته الى "مجلس نقابة الاطباء في بيروت، بتأجير بيت الطبيب، ونقل مكاتب النقابة الى المركز القديم في الحازمية، مما يسهم في رفد صندوق تقاعد الطبيب ، بأموال اضافية كافية ، لزيادة المعاش التقاعدي الشهري للزملاء ، الذين يعانون من ضائقة مالية شديدة، في ظل الازمة الخانقة التي ترهق كاهل المواطنين ومن بينهم الاطباء، في خضم هذا الوضع الامني الخطير و الكارثي ، الذي يطال كل ارجاء الوطن".وطالب ب"زيادة المصادر المالية للنقابة ، و العمل على رفع المعاش التقاعدي للطبيب، بشكل مستمر ، و ربطه تصاعديا ، بغلاء المعيشة و تدهور سعر الليرة اللبنانية، نسبةً الى الدولار". (الوكالة الوطنية للإعلام)