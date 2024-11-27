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لبنان

الصليب الأحمر: نأمل أن يؤدي وقف إطلاق النار في لبنان إلى تحقيق الإستقرار

Lebanon 24
27-11-2024 | 11:11
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أعربَ الصّليب الأحمر، اليوم الأربعاء، عن أمله في أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان إلى تحقيق الإستقرار في المنطقة.
 
وذكر الصليب الأحمر في بيان أنه "يجب أن يسهل وقف النار في لبنان تدفق المساعدات للمدنيين أينما كانوا بسرعة ومن دون عوائق". 
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