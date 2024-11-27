بين لبنان وسوريا.. هذا ما حصل اليوم

ذكرت وكالة "سانا"، اليوم الأربعاء، أن آليات مديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق، أعادت صباح اليوم فتح الطريق الدولي الواصل بين معبر جديدة يابوس والحدود اللبنانية، وذلك بعد ردم الحفر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي وإحداث طريق ترابي مؤقت ريثما يتم الانتهاء من أعمال التأهيل بشكل كامل التي بوشر بها.

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محافظ ريف دمشق أحمد خليل أوضح في تصريح صحفي خلال متابعته ‏للأعمال أنه تمت المباشرة الفورية في ترميم ‏وإعادة تأهيل الطريق الواصل بين معبر جديدة ‏يابوس والمصنع على الحدود ‏السورية اللبنانية حيث تم جلب الآليات اللازمة ‏لإنجاز ذلك، ‏مؤكداً أن الأعمال ستستمر على مدار 24 ساعة حتى تتم إعادة فتح ‏الطريق ‏بأسرع وقت‏.‏



