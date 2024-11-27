وزارة الصحة: تجاوزنا بالتعاون واحدة من أعتى الأزمات

قالت وزارة الصحة العامة في بيان مساء اليوم، إنه "بعد شهرين وعشرة أيام من التحديات الصحية والطبية الهائلة التي واجهها النظام الصحي اللبناني، بالتحية والشكر للعاملين الصحيين من أطباء وممرضات وممرضين ومسعفين في مختلف المناطق اللبنانية والذين لم يبخلوا بأرواحهم وسقط منهم مئتان واثنان وعشرون شهيدا، غالبيتهم من فرق الاسعاف التي أظهرت شجاعة لا مثيل لها في تأكيد الالتزام بالعمل الانقاذي الإنساني رغم كل المخاطر التي واجهت هذه الفرق والاعتداءات التي لاحقتها".

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ونوهت الوزارة بـ"صلابة وتعاون النظام الإستشفائي بجناحيه العام والخاص، والذي ورغم خروج مستشفيات عن الخدمة وتضرر عدد منها، بقي صامدا يلبي حاجة الجرحى والنازحين للعلاجات السريعة والفعالة فلم يتم، تحت أي ظرف من الظروف القاسية والقاهرة والصعبة، التخلف عن واجب تقديم الخدمة الطبية بحق كل من كان بحاجة إليها".

ولفتت في هذا المجال، إلى "الدور الإيجابي والفعال الذي قامت به نقابات المهن الصحية الدوائية في تأمين احتياجات اللبنانيين".



وأكدت أنه "لم يكن للبنان واللبنانيين القدرة على مواجهة هذه المحنة الكبيرة والقاسية والتي تعتبر من أعتى الازمات، لولا التعاون والتشبيك بين مختلف قطاعات النظام الصحي في سياق خطة الطوارئ التي أثبتت نجاعة التحضير الاستباقي وفعاليته".

وشكرت وزارة الصحة "الدول الشقيقة والصديقة والشركاء في المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية، فالكل لم يبخل بتقديم الدعم الذي أحاط بلبنان تأكيدا أنه لم يكن وحده في هذا الظرف العصيب، بل بالعكس لقي لبنان الدعم الكبير من أصدقائه وأبنائه المنتشرين والمغتربين الذين تحق لهم أجمل التحيات".





واشارت الى أنه "مع وجود العديد من الشركاء الواجبة تحيتهم ولا مجال لتعدادهم جميعا ومن بينهم الاعلام اللبناني والعربي، نوجه التحية القلبية الخالصة والخاصة لكل العاملين فيها لأنهم وعن حق لم ينقطعوا يوما واحدا عن تسيير شؤون المرضى والمراجعين".

وأكدت الوزارة "الحرص على تسليط الضوء على ما لمسته في الشهرين الماضيين بشكل خاص، من قوة إرادة وإصرار لدى اللبنانيين للتغلب على الزمن الرديء بالتضامن وإعلاء المصلحة العامة".



وخلصت الى أن "المرحلة حفلت بتجربة كبيرة نختتمها بطلب الرحمة للشهداء وتمني الشفاء العاجل للجرحى وبزوغ فجر جديد يستحقه لبنان وأبناؤه المؤمنون به".