كرامي: قدرنا أن نصون لبنان بالدم والدموع والتضحيات

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كتب رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، اليوم الاربعاء، عبر حسابه على منصة "اكس": "قدرنا في لبنان أن ندفع أثمان انتصارنا وصمودنا وسيادتنا وعروبتنا باهظً.. قدرنا أن نعيد صناعة التاريخ والجغرافيا الى جوار عدو خبيث ومتوحش الى زوال حتمي عاجلاً او آجلاً. قدرنا أن يتقدم القادة صفوف الشهداء. قدرنا أن نصون لبنان بالدم والدموع والتضحيات".وتابع: "هل سنتّعِظ؟ هل سنرتفع الى مستوى الوطن ونردم انقساماتنا ونعيد بناء وطننا على أسس العدالة والمساواة والنزاهة؟ هل سنستحق مجد هذا الإنتصار المثخن بالآلام؟".