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لبنان

الجميّل التقى وزير الدولة البريطاني: تشديد على ضرورة استعادة سيادة لبنان

Lebanon 24
27-11-2024 | 12:11
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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، في إطار جولاته الخارجية.
وجرى البحث في آخر التطورات، وشكّل اللقاء مناسبة ليقدّم رئيس الكتائب رؤية الحزب لإنقاذ لبنان، مشددًا على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار مدخلًا حقيقيًا لاستعادة سيادة لبنان بتسلّم الجيش اللبناني الحدود والانتشار في الجنوب، ولإعادة تفعيل مؤسساته والعمل بالنظام الديمقراطي الذي يتمتع به ما سيسمح له بلعب دوره المهم في المنطقة ويسمح للبنانيين بأن يعيشوا في بلد حر ومزدهر.
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وكانت للجميّل لقاءات عديدة أبرزها مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إيميلي ثورنبيري. 
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