مخزومي بحث مع السفير الألماني في المستجدات

التقى النائب فؤاد مخزومي، اليوم الاربعاء، السفير الألماني كورت جورج شتوكل.

خلال اللقاء، تم البحث في آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات اللبنانية – الألمانية.

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وكتب مخزومي، عبر منصة أكس: "أكدت ضرورة التزام الطرفين بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب في لبنان والعمل على تحويل هذا الاتفاق إلى هدنة دائمة، إضافة إلى تضافر الجهود المحلية لترتيب أوضاعنا الداخلية وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تضع خريطة طريق إصلاحية لإخراج لبنان من أزماته".



وكذلك، استقبل مخزومي القائم بأعمال سفارة الكويت في لبنان عبدالله سليمان الشاهين، في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه.



وقال مخزومي، في تدوينة ثانية: "خلال اللقاء، عرضنا للأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، على أمل أن تبدأ مرحلة جديدة عنوانها السلام والأمان والاستقرار في الجنوب والبقاع وكل المناطق اللبنانية. لقد ناقشنا خلال اللقاء أيضا العلاقات اللبنانية - الكويتية، وشكرت لسعادته وقوف دولة الكويت الشقيقة إلى جانب لبنان وشعبه خلال هذه الحرب وفي كل الأوقات والأزمات، ودعمها الدائم للمشاريع الإنمائية منذ عقود".