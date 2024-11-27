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لبنان

صدم آلية عسكرية وإطلق النار نحو عناصر الدورية.. "البحة" بقبضة الجيش

Lebanon 24
27-11-2024 | 13:08
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اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان مساء اليوم، انه "أثناء تنفيذ دورية من مديرية المخابرات عملية توقيف المواطن (ح.ع.) الملقب بـ"البحة" في منطقة جسر النملية – البقاع لتشكيله عصابة نقل أسلحة حربية وسرقة سيارات وتجارة المخدرات، أقدم على صدم آلية عسكرية وإطلاق النار نحو عناصر الدورية، محاولا الفرار برفقة آخرين، فاضطرت العناصر إلى الرد، مما أسفر عن إصابته، وقد نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة حيث فارق الحياة. وضبطت داخل سيارته أسلحة وذخائر حربية، وكمية من المخدرات.
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كما أوقفت دورية أخرى في بلدة بعقلين – جبل لبنان المواطن (ن.ك.غ.) لتعاطيه المخدرات وحيازته أسلحة حربية وترويعه المواطنين، وضبطت داخل منزله كمية كبيرة من الأسلحة والأعتدة الحربية.

وفي منطقة الزلقا – جبل لبنان، أوقفت دورية أيضا السوري (غ.م.) لتعاطيه المخدرات وتعديه على حرمة إحدى الكنائس أثناء تأدية الصلاة فيها، وهو في حال السكر الظاهر.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة المذكورة".
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