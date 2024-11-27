Advertisement

لبنان

عن التعليم في "الجامعة اللبنانية".. ماذا أعلن بدران؟

Lebanon 24
27-11-2024 | 13:25
A-
A+
Doc-P-1284913-638683361441928580.jpg
Doc-P-1284913-638683361441928580.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، اليوم الأربعاء في بيان، أنه "عطفا على قرار وزير التربية والتعليم العالي ومع توقف العدوان الإسرائيلي ودخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إعادة العمل بالتدريس من بعد وتسيير العمل الإداري في  الجامعة اللبنانية" .
Advertisement

وأكّد ان "الجامعة ستصدر بيانات لاحقة تتعلق بطبيعة العمل في الأيام المقبلة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:41 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2024-11-27
16:54 | 2024-11-27
16:53 | 2024-11-27
16:53 | 2024-11-27
16:41 | 2024-11-27
16:36 | 2024-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24