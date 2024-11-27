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لبنان

وزير الاقتصاد اتصل بنظيره الجزائري.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
27-11-2024 | 13:30
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إتصل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، ظهر اليوم، بنظيره الجزائري الطيب زيتوني لشكره على "مساعي جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة الدائمة لدعم وحماية لبنان دولة وشعبا في كل المحافل الدولية والإقليمية، وحيث دعت الحاجة".
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وخلال الإتصال استكمل سلام شكره" للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على قراره المركزي بالوقوف إلى جانب لبنان والحكومة والشعب الجزائري على دعمهم الدائم والسريع للبنان على كل الصعد من هبة الفيول ودعم الجيش اللبناني الى ارسال مساعدات إغاثية متنوعة، الى مشاركة وفود جزائرية طبية وإغاثية لخدمة الجرحى في مستشفيات لبنان".

أيضاً، شكره "على مشاركة المجتمع المدني والجمعيات الجزائرية في هذه الجهود، لا سيما سعيهم الحثيث مع الدول العربية والشقيقة والصديقة إلى العمل على وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان ودعم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة لبنانية جديدة وإعادة الحياة إلى المؤسسات الدستورية كافة وتقديم كل سبل الدعم إلى الجيش اللبناني والقوى الشرعية الوطنية".

كما بحث سلام ونظيره الجزائري، "في استكمال خطط التعاون التي وضعاها عقب اجتماعهما على هامش أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين، في العاصمة البحرينية، المنامة في أيار الفائت، وأهمها الشراكة والاقتصاد والتبادل التجاري بين لبنان والجزائر على صعيد القطاع الخاص والعام في أقرب فرصة ممكنة، لا سيما مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ". (الوكالة الوطنية) 
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