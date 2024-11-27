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لبنان

غداً.. مولوي يعقد اجتماعاً مع مجلس الأمن المركزي لمتابعة الإجراءات الأمنية

Lebanon 24
27-11-2024 | 13:38
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يعقد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، يوم غد عند الساعة الرابعة بعد الظهر، اجتماعا لمجلس الأمن المركزي، في مكتبه بالوزارة، لمتابعة الأوضاع والإجراءات الأمنية في البلد ومواكبة عودة النازحين إلى قراهم، بعد وقف اطلاق النار.
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وسيلقي مولوي خطاباً بعد الإجتماع.
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