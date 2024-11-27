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لبنان

"الجيش بدأ التحرك".. بوحبيب: الاتفاق لا يعطي إسرائيل الحق بأي خرق

Lebanon 24
27-11-2024 | 14:22
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كشف وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، مساء اليوم الأربعاء، أن "موقف لبنان هو تطبيق القرار 1701 كاملا".

وحول دور الجيش في الجنوب، أشار بو حبيب في كلامه لـ "الجزيرة" إلى أن " الجيش بدأ التحرك باتجاه الجنوب ".
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وفيما يخص الفترة التي تمتد 60 يوماً، أوضح أنّ "هذه الفترة ستسمح لنا بإعطاء دعم للجيش ليكون انتشاره مكتملا وستكون مناسبة لتعزيز الثقة بين الأطراف"، متابعاً "فترة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ستمتد حتى وصول الرئيس ترمب وتسلم إدارة جديدة".

وأكّد بوحبيب، أنّ  "مزارع شبعا وتلال كفار شوبا لا تزال نقاطا خلافية".

تابع: "الاتفاق مع الجانب الأميركي هو المرور للتفاوض لاحقا بشأن 13 نقطة حول الشريط الحدودي"، مشيراً إلى أنّ "اللجنة الخماسية ستستغرق وقتا لبدء عملها وربما يحتاج ذلك أسبوعا".

وشرح بوحبيب أنّ "الاتفاق لا ينص على قيام الجيش الإسرائيلي بفرض الهدنة في الجنوب"، مضيفاً" الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل سيمثلان ردعا ضد أي هجوم من الطرفين".

وحول الكلام الّذي يشير إلى حرية العمل الإسرائيلي في لبنان، أكّد أنّ "الاتفاق لا يعطي إسرائيل أي حق في القيام بأي خرق للمجال الجوي اللبناني".

وعن إمكانية وقوع أي مواجهة بين الجيش اللبناني وحزب الله، أوضح بوحبيب أنّ "لا إمكانية ولم يحدث هذا سابقا". (الجزيرة) 
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