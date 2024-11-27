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لبنان

عن مصير "هدنة لبنان".. بوصعب يعلن أمراً مهماً

Lebanon 24
27-11-2024 | 14:56
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قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب إنَّ "إتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل غير مُهدّد بالإنهيار"، مشيراً إلى أنَّ "الاتفاق جدي والحرب الأليمة وصلت لنهايتها".
 
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وفي تصريحٍ له عبر قناة "الحدث"، اليوم الأربعاء، ذكر بوصعب أنَّ "وقف النار نهائي وليس مؤقتاً كما أنه مُستند على القرار 1701".
 
وتابع: "نأمل الدخول في مرحلة جديدة ولا يمكن أن نعود لما كنا عليه سابقاً، وحزب الله مقتنع أنه يجب التوافق مع كل الأطراف داخلياً".
 
وأكمل: "سمعنا من حزب الله إمكانية النقاش حول كافة الأمور بما فيها سلاحه، وإن لم يكن هناك توافق سياسي داخلي فلا يمكن للاتفاق أن يدوم، وعلى الرئيس المنتخب المقبل أن يكون مسهلاً لا معرقلاً".





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