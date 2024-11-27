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لبنان
عطية: لانتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد
Lebanon 24
27-11-2024
|
15:18
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أعلن النائب سجيع عطية، اليوم الأربعاء، أنّ "لبنان يقف اليوم أمام تحديات مصيرية، تتطلب وحدة وطنية وجهوداً مشتركة لإطلاق ورشة عمل وطنية شاملة، تعيد بناء الدولة وتضعها على مسار الإصلاح والازدهار".
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أضاف: "في هذه اللحظات المفصلية، نترحّم على شهداء الوطن ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونحيّي صمود المدنيين والمقاومين الذين أثبتوا أنّ لبنان قادر على مواجهة أصعب الظروف".
وتوجّه بالشكر إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على جهودهما في التوصل إلى وقف إطلاق النار، داعياً إلى "استثمار هذا الإنجاز للدخول في مرحلة جديدة من العمل الوطني، وفق رؤية واضحة تقوم على المبادئ التالية:
أوّلاً، لبنان الحوار الوطني والحياد، مع اعتماد استراتيجية دفاعية تحفظ السيادة وتحمي الشعب.
ثانياً، لبنان ذو العمق العربي الملتزم باتفاق الطائف وتنفيذ القرارات الدولية بما يضمن الاستقرار.
ثالثاً، لبنان الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي، عبر محاربة الفساد وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.
رابعاً، لبنان المؤسسات القوية، مع جيش وطني قادر ومؤسسات تحقق التنمية المستدامة".
أضاف عطية: "أمام هذه المسؤوليات، لا بدّ من انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، رئيس حكيم وعادل يعيد الثقة بين اللبنانيين ويقود المرحلة المقبلة بحزم ووضوح. كما أنّ تشكيل حكومة وفاق وطني بات ضرورة ملحّة لإعادة بناء دولة قوية تكون عنوانها الإنماء والسلام والازدهار". (الوكالة الوطنية)
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