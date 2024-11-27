عطية: لانتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد

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أضاف: "في هذه اللحظات المفصلية، نترحّم على شهداء الوطن ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونحيّي صمود المدنيين والمقاومين الذين أثبتوا أنّ لبنان قادر على مواجهة أصعب الظروف".وتوجّه بالشكر إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على جهودهما في التوصل إلى وقف إطلاق النار، داعياً إلى "استثمار هذا الإنجاز للدخول في مرحلة جديدة من العمل الوطني، وفق رؤية واضحة تقوم على المبادئ التالية:أوّلاً، لبنان الحوار الوطني والحياد، مع اعتماد استراتيجية دفاعية تحفظ السيادة وتحمي الشعب.ثانياً، لبنان ذو العمق العربي الملتزم باتفاق الطائف وتنفيذ القرارات الدولية بما يضمن الاستقرار.ثالثاً، لبنان الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي، عبر محاربة الفساد وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.رابعاً، لبنان المؤسسات القوية، مع جيش وطني قادر ومؤسسات تحقق التنمية المستدامة".أضاف عطية: "أمام هذه المسؤوليات، لا بدّ من انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، رئيس حكيم وعادل يعيد الثقة بين اللبنانيين ويقود المرحلة المقبلة بحزم ووضوح. كما أنّ تشكيل حكومة وفاق وطني بات ضرورة ملحّة لإعادة بناء دولة قوية تكون عنوانها الإنماء والسلام والازدهار". (الوكالة الوطنية)