Advertisement

لبنان

عطية: لانتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد

Lebanon 24
27-11-2024 | 15:18
A-
A+
Doc-P-1284950-638683430922677697.jpeg
Doc-P-1284950-638683430922677697.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أعلن النائب سجيع عطية، اليوم الأربعاء، أنّ "لبنان يقف اليوم أمام تحديات مصيرية، تتطلب وحدة وطنية وجهوداً مشتركة لإطلاق ورشة عمل وطنية شاملة، تعيد بناء الدولة وتضعها على مسار الإصلاح والازدهار".
Advertisement

أضاف: "في هذه اللحظات المفصلية، نترحّم على شهداء الوطن ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونحيّي صمود المدنيين والمقاومين الذين أثبتوا أنّ لبنان قادر على مواجهة أصعب الظروف".

وتوجّه بالشكر إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على جهودهما في التوصل إلى وقف إطلاق النار، داعياً إلى "استثمار هذا الإنجاز للدخول في مرحلة جديدة من العمل الوطني، وفق رؤية واضحة تقوم على المبادئ التالية:

أوّلاً، لبنان الحوار الوطني والحياد، مع اعتماد استراتيجية دفاعية تحفظ السيادة وتحمي الشعب.

ثانياً، لبنان ذو العمق العربي الملتزم باتفاق الطائف وتنفيذ القرارات الدولية بما يضمن الاستقرار.

ثالثاً، لبنان الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي، عبر محاربة الفساد وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.

رابعاً، لبنان المؤسسات القوية، مع جيش وطني قادر ومؤسسات تحقق التنمية المستدامة".

أضاف عطية: "أمام هذه المسؤوليات، لا بدّ من انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، رئيس حكيم وعادل يعيد الثقة بين اللبنانيين ويقود المرحلة المقبلة بحزم ووضوح. كما أنّ تشكيل حكومة وفاق وطني بات ضرورة ملحّة لإعادة بناء دولة قوية تكون عنوانها الإنماء والسلام والازدهار". (الوكالة الوطنية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:41 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2024-11-27
16:54 | 2024-11-27
16:53 | 2024-11-27
16:53 | 2024-11-27
16:41 | 2024-11-27
16:36 | 2024-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24