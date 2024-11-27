بالتفاصيل.. إليكم مهمات الدفاع المدني جراء العدوان الإسرائيلي

جاء في النشرة المسائيية لمهمات عناصر المديرية العامة للدفاع المدني، في وزارة الداخلية والبلديات، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفّذة منذ صباح الاربعاء ٢٧-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة :
محافظة بيروت
- انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض في منطقة النويري.
- انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض في منطقة برج ابي حيدر.
- إهماد حريق مبنى في منطقة الجناح.
ضاحية بيروت الجنوبية
- إهماد حريق مبنى في منطقة الشياح شارع اسعد الاسعد.
- إهماد حريق مبنى في منطقة حارة حريك.
- إهماد حريق مبنى سكني في منطقة برج البراجنة.
- إهماد حريق مبنى سكني في منطقة الغبيري.
- اعادة فتح الطريق بعد أن قطع في منطقة عين الدلبة.
- إعادة فتح الطريق بعد أن قطع في منطقة الصفير.
- إهماد حريق مبنى في منطقة الشويفات.
- إهماد حريق في منطقة الأجنحة الخمسة.
- إعادة فتح الطريق في منطقة حارة حريك.
- نقل جريح من منطقة حي السلم إلى المستشفى.
- انتشال جثمان شهيدة من تحت الأنقاض في منطقة الشياح شارع اسعد الاسعد.
- إهماد حريق في منطقة الكفاءات.
- إهماد حريق مبنى في منطقة الرمل العالي.
محافظة بعلبك الهرمل
- إخماد حريق غرفة لتخزين العلف للحيونات ومولد كهرباء وخزان محروقات في بلدة سرعين.
محافظة البقاع :
المصنع
تأمين السلامة العامة خلال تنفيذ عمليات صيانة وأعادة تأهيل طريق المصنع عند الحدود اللبنانية السورية الذي كان قد قطع جراء الغارات الإسرائيلية.
قضاء البقاع الغربي :
- إعادة فتح الطرقات بعد أن قطعت جراء الغارات الإسرائيلية في بلدة سحمر.
محافظة الجنوب
- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت مبنى في بلدة دير كيفا دون تسجيل وقوع اصابات.
- اعادة فتح طريق بعد أن قطع في بلدة جويا.
- انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض في بلدة جويا.
- انتشال جثامين ٥ شهداء من تحت الأنقاض في بلدة شمع.
- إهماد حريق محل في منطقة الصرفند.
محافظة النبطية
- استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض عن مفقودين في مدينة النبطية و دير سريان والدوير.
محافظة عكار
العريضة
- إهماد حريق مركز تابع للأمن العام اللبناني.
البحصة
- اعادة فتح طريق بعد أن قطع جراء غارة إسرائيلية استهدفت شركة غاز في منطقة البحصة الطريق العام.
خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.