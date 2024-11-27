بالتفاصيل.. إليكم مهمات الدفاع المدني جراء العدوان الإسرائيلي

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محافظة بيروت- انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض في منطقة النويري.- انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض في منطقة برج ابي حيدر.- إهماد حريق مبنى في منطقة الجناح.ضاحية بيروت الجنوبية- إهماد حريق مبنى في منطقة الشياح شارع اسعد الاسعد.- إهماد حريق مبنى في منطقة حارة حريك.- إهماد حريق مبنى سكني في منطقة برج البراجنة.- إهماد حريق مبنى سكني في منطقة الغبيري.- اعادة فتح الطريق بعد أن قطع في منطقة عين الدلبة.- إعادة فتح الطريق بعد أن قطع في منطقة الصفير.- إهماد حريق مبنى في منطقة الشويفات.- إهماد حريق في منطقة الأجنحة الخمسة.- إعادة فتح الطريق في منطقة حارة حريك.- نقل جريح من منطقة حي السلم إلى المستشفى.- انتشال جثمان شهيدة من تحت الأنقاض في منطقة الشياح شارع اسعد الاسعد.- إهماد حريق في منطقة الكفاءات.- إهماد حريق مبنى في منطقة الرمل العالي.محافظة بعلبك الهرمل- إخماد حريق غرفة لتخزين العلف للحيونات ومولد كهرباء وخزان محروقات في بلدة سرعين.محافظة البقاع :المصنعتأمين السلامة العامة خلال تنفيذ عمليات صيانة وأعادة تأهيل طريق المصنع عند الحدود اللبنانية السورية الذي كان قد قطع جراء الغارات الإسرائيلية.قضاء البقاع الغربي :- إعادة فتح الطرقات بعد أن قطعت جراء الغارات الإسرائيلية في بلدة سحمر.محافظة الجنوب- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت مبنى في بلدة دير كيفا دون تسجيل وقوع اصابات.- اعادة فتح طريق بعد أن قطع في بلدة جويا.- انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض في بلدة جويا.- انتشال جثامين ٥ شهداء من تحت الأنقاض في بلدة شمع.- إهماد حريق محل في منطقة الصرفند.محافظة النبطية- استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض عن مفقودين في مدينة النبطية و دير سريان والدوير.محافظة عكارالعريضة- إهماد حريق مركز تابع للأمن العام اللبناني.البحصة- اعادة فتح طريق بعد أن قطع جراء غارة إسرائيلية استهدفت شركة غاز في منطقة البحصة الطريق العام.خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.