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لبنان

بالتفاصيل.. إليكم مهمات الدفاع المدني جراء العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
27-11-2024 | 15:28
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جاء في النشرة المسائيية لمهمات عناصر المديرية العامة للدفاع المدني، في وزارة الداخلية والبلديات، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفّذة منذ صباح الاربعاء ٢٧-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة :

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محافظة بيروت
- انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض في منطقة النويري.
- انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض في منطقة برج ابي حيدر.
- إهماد حريق مبنى في منطقة الجناح.

ضاحية بيروت الجنوبية
- إهماد حريق مبنى في منطقة الشياح شارع اسعد الاسعد.
- إهماد حريق مبنى في منطقة حارة حريك.
- إهماد حريق مبنى سكني في منطقة برج البراجنة.
- إهماد حريق مبنى سكني في منطقة الغبيري.
- اعادة فتح الطريق بعد أن قطع في منطقة عين الدلبة.
- إعادة فتح الطريق بعد أن قطع في منطقة الصفير.
- إهماد حريق مبنى في منطقة الشويفات.
- إهماد حريق في منطقة الأجنحة الخمسة.
- إعادة فتح الطريق في منطقة حارة حريك.
- نقل جريح من منطقة حي السلم إلى المستشفى.
- انتشال جثمان شهيدة من تحت الأنقاض في منطقة الشياح شارع اسعد الاسعد.
- إهماد حريق في منطقة الكفاءات.
- إهماد حريق مبنى في منطقة الرمل العالي.

محافظة بعلبك الهرمل
- إخماد حريق غرفة لتخزين العلف للحيونات ومولد كهرباء وخزان محروقات في بلدة سرعين.

محافظة البقاع :
المصنع
تأمين السلامة العامة خلال تنفيذ عمليات صيانة وأعادة تأهيل طريق المصنع عند الحدود اللبنانية السورية الذي كان قد قطع جراء الغارات الإسرائيلية.
 قضاء البقاع الغربي :
- إعادة فتح الطرقات بعد أن قطعت جراء الغارات الإسرائيلية في بلدة سحمر.

محافظة الجنوب
- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت مبنى في بلدة دير كيفا دون تسجيل وقوع اصابات.
- اعادة فتح طريق بعد أن قطع في بلدة جويا.
- انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض في بلدة جويا.
- انتشال جثامين ٥ شهداء من تحت الأنقاض في بلدة شمع.
- إهماد حريق محل في منطقة الصرفند.

محافظة النبطية
- استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض عن مفقودين في مدينة النبطية و دير سريان  والدوير.

محافظة عكار
العريضة
- إهماد حريق مركز  تابع للأمن العام اللبناني.
 البحصة
- اعادة فتح طريق بعد أن قطع جراء غارة إسرائيلية استهدفت شركة غاز في منطقة البحصة الطريق العام.

خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.
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