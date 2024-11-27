مُجدداً.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدّد لبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتسن إنّ قرار عدم رفع القيود في مستوطنات شمال إسرائيل المحاذية للبنان، هو خطوة في إطار الحذر المطلوب.

وفي تصريح له، اليوم الأربعاء، ذكر كاتس أن "إسرائيل مصممة على تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان"، لكنه قال: "إذا استمرت محاولات حزب الله لانتهاك الاتفاق ولم تف الحكومة اللبنانية بالتزاماتها، فإن إسرائيل مستعدة للرد بقوة".