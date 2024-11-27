بو عاصي عن "اتفاق الهدنة":حقق أمن إسرائيل ولبنان الخاسر الأكبر

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وأشار في كلامه لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـ "LBCI" إلى أنّه "عبر لا يمكن مقارنة مواجهة القوات اللبنانية مع النظام السوري وتطبيق اتفاق الطائف بواقع الحال اليوم فسلاح حزب الله دمر لبنان".ورداً على سؤال حول رهانهم على فوز إسرائيل، أكّد أنّ "لم نراهن يومًا على إسرائيل ولا على غيرها".وحول دورالجيش اللبناني، إعتبر بو عاصي أنّ "الجيش قادر على ضبط الحدود ويجب ألا يبقى أي سلاح خارج نطاق الدولة"، معتبراً أنّ "الاتفاق الّذي حصل هو لتحقيق أمن إسرائيل ولبنان الخاسر الأكبر منه".تابع: "يجب منع حزب الله من أن يُدخلنا مجددًا بحرب مع إسرائيل كما فعل في المرة الاولى من دون أن يعود إلى اللبنانيين"، كاشفاً أن "القوات لن تشارك غدًا في الجلسة التشريعية إلا في بند واحد وهو التمديد للأجهزة الأمنية".وعن إنتخاب رئيس للجمهورية، إعتبر بو عاصي أنّه "من واجبات الرئيس نبيه بري فتح مجلس النواب وواجبنا انتخاب رئيس وسمير جعجع هو الشخص المناسب لرئاسة الجمهورية". (LBCI)