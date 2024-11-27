هجومٌ على "معسكر لحزب الله".. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييال هاغاري، اليوم الأربعاء، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت، أمس الثلاثاء، منطقة جنتا في شرق لبنان التي تضمّ أكبر موقع إنتاج لمكونات الصواريخ الدقيقة التابعة لـ"حزب الله".

Advertisement

وذكر هاغاري أن الموقع المُستهدف موجود تحت الأرض ويمتد على مساحة 1.5 كيلومتر، مدعياً أنه "تجري ضمن ذاك المكان إنتاج صواريخ أرض - أرض ومكونات أسلحة مختلفة بالإضافة إلى تخزين أسلحة دقيقة مصممة لإلحاق الضرار بإسرائيل".

وأوضح هاغاري أن ذاك الموقع قريب من الحدود السورية - اللبنانية، مشيراً إلى أن المكان يشكل نقطة مركزية يتم من خلالها تهريب آلاف مكونات الأسلحة وحتى العناصر من سوريا ولبنان.

كذلك، قال هاغاري أن "الجيش الإسرائيلي هاجم معسكراً مركزياً لقوة الرضوان التابعة لحزب الله، حيث كان يقيم عناصر الوحدة"، مشيراً إلى أن "المعسكر شهد إجراء تدريبات لعناصر "حزب الله" وكان هدفها تنفيذ خطة احتلال الجليل".