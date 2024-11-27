ألان عون لكل من يريد التخلص من حزب الله: "يروقوا بالون"

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تابع في حديثه لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI: "يجب بسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وما يحمينا هو الإطار السياسي عبر الـ1701".ورداً على سؤال من انتصر في الحرب، أكّد عون أن "في هذه الحرب لبنان انتصر وأعدنا الاستقرار إلى الحدود الجنوبية ونحذر من أي خرق للاتفاق لانه سوف يعرضنا لحرب".ووجّه عون رسالة إلى كل من يريد التخلص من حزب الله، قائلاً: "يروقوا بالون وعلينا الخروج من منطق الكسر في لبنان".وإعتبر أنّ "دور سلاح الحزب إنتهى إقليميًا ولا احد يمكنه تجاوز نتائج هذه الحرب بسهولة". (LBCI)