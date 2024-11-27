لم يُكشف عنه.. "بندٌ سريّ" في اتفاقية وقف النار يخصّ إيران

Advertisement

أثارت وسائل إعلام إسرائيلية جدلًا حول وجود "بنود سرية" في الوثيقة الأميركية التي مهدت لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هذه البنود تتعلق بإيران ولم يُكشف عنها بشكل رسمي حتى الآن.وأوضحت القناة أن أبرز هذه البنود يتمحور حول التزام أميركي بالتعاون مع إسرائيل بشأن الملف الإيراني. ووفقًا للتقرير، تضمنت رسالة الضمانات الأميركية، التي امتدت لصفحتين ونصف، بندًا وصفته تل أبيب بـ"القسم الإيراني"، ينص على تعهد الولايات المتحدة بمنع إيران من زعزعة استقرار المنطقة، والتصدي لأي محاولات إيرانية لتوسيع نفوذها في لبنان، سواء بشكل مباشر أو عبر وكلائها.وتشير التسريبات إلى أن الوثيقة تتضمن خطوات لتعزيز التعاون الأميركي-الإسرائيلي لمواجهة التحديات الإيرانية في المنطقة، مع التركيز على مراقبة تنفيذ الاتفاق وتجنب أي خروقات قد تؤثر على استقرار المنطقة.وبحسب القناة، تفصل الوثيقة طلبا أو تحذيرا أميركيا لإسرائيل، مفاده أنه إذا قررت تل أبيب التحرك، فعليها أن تبلغ واشنطن في الوقت المناسب.وتفترض الولايات المتحدة أن تكون كل الإجراءات الإسرائيلية متطابقة مع القانون الدولي، لتقليل أكبر قدر ممكن من الضرر الذي سيلحق بالمدنيين أو البنية التحتية المدنية.ولفتت القناة إلى أنه ورد في الوثيقة أيضا أن دور الولايات المتحدة كرئيسة لآلية الرقابة، يجعلها تقوم بقيادة وتوجيه القوات المسلحة اللبنانية لمنع الانتهاكات وتوفير مراقبة فعالة.وأشارت القناة إلى ما قاله وزير إسرائيلي اطلع على الوثيقة، ووصفها أمس في مجلس الوزراء بأنها "إنجاز عظيم"، لأنها تضمن إدخال الولايات المتحدة إلى لبنان بحكم الأمر الواقع، باعتبارها الطرف المسؤول الرئيسي في تنفيذ ومراقبة الاتفاق. (روسيا اليوم)