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لبنان

الجيش الإسرائيلي يحذّر اللبنانيين من الانتقال إلى عدد من القرى الجنوبية

Lebanon 24
27-11-2024 | 23:17
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حذّر الجيش الإسرائيلي اللبنانيين من العودة إلى عددٍ من القرى اللبنانية.

وتوجه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على أكس إلى اللبنانيين بالقول أنّه ممنوعٌ عليهم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها وأيضا داخل القرى نفسها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري.
 
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