الجيش الإسرائيلي يحذّر اللبنانيين من الانتقال إلى عدد من القرى الجنوبية

حذّر الجيش الإسرائيلي اللبنانيين من العودة إلى عددٍ من القرى اللبنانية.



وتوجه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على أكس إلى اللبنانيين بالقول أنّه ممنوعٌ عليهم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها وأيضا داخل القرى نفسها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري.

#عاجل 🔴بيان عاجل إلى سكان لبنان

⭕️حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها وأيضا داخل القرى نفسها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري

⭕️جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى… pic.twitter.com/Ykcp0EoB2u — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 28, 2024 Advertisement