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لبنان
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
27-11-2024
|
23:27
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قصف الطيران الإسرائيلي موقعا مهما كان ينتج الصواريخ للحزب في وادي البقاع، قبل ساعات من سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، فجر الثلاثاء، وفقاً لما ذكره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، مساء أمس الأربعاء.
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ووصف هاغاري الموقع في بيان أصدره، ونشر موقع Ynet التابع باللغة الإنكليزية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية خبره، بأنه كان أكبر منشأة لإنتاج الصواريخ الدقيقة التوجيه للحزب، ويقع في مجمّع تحت الأرض قرب الحدود مع سوريا "وبسبب قربه، كان الموقع نقطة مركزية تم من خلالها تهريب آلاف مكونات الأسلحة، وحتى العملاء، بين سوريا ولبنان".
معلومات استخباراتية دقيقة
كما ضرب الجيش الإسرائيلي مناطق بالقرب من المنشأة، بما في ذلك مجمّع رئيسي كانت تستخدمه "وحدة الرضوان" النخبوية لتدريباتها بهدف غزو شمال إسرائيل.
وشرح البيان الذي أصدره الجيش الإسرائيلي عن تدمير الموقع، بأن قدرة حزب الله على إنتاج الصواريخ الدقيقة "زادت في العقد الماضي بدعم إيراني كآلية لتسليح الحزب بصواريخ موجهة بدقة، بعدما أحبطت إسرائيل محاولات عدة قامت بها إيران لتهريب الصواريخ إلى حزب الله وكجزء من هذا الجهد، تم إنشاء العديد من مواقع الإنتاج في جميع أنحاء لبنان، والتي تركزت على الموقع الذي تم قصفه".
وذكر هاغاري أن عملاء إيرانيين عملوا جنبا إلى جنب مع حزب الله في الموقع، وساعدوا في بنائه وتشغيله، ما جعل هذه البنية التحتية الأكثر استراتيجية لإنتاج الصواريخ للحزب في لبنان، والتي تم قصفها في ضربة تم تنفيذها بعد معلومات استخباراتية دقيقة تم جمعها وبناؤها على مر السنين" كما قال.(العربية)
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