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لبنان

بعد وقف إطلاق النار.. رسالة من قائد الحرس الثوري الإيراني إلى نعيم قاسم

Lebanon 24
27-11-2024 | 23:32
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وجّه القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي رسالة إلى أمين عام حزب الله نعيم قاسم قال فيها أنّ اتفاق لبنان هزيمة استراتيجية لإسرائيل.

وأشار سلامي إلى أنّ "حزب الله انتصر وفرض وقف إطلاق النار على إسرائيل التي عجزت عن تحقيق أهدافها".
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وقال:" قبول إسرائيل وقف إطلاق النار رغم ضرب الحزب أهدافا استراتيجية درس لداعميها".

ولفت إلى أنّ وقف إطلاق النار في لبنان يمكن أن يكون بداية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة. (الجزيرة)

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