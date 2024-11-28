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لبنان

"القرار واضح"...لا توتير للاجواء الحدودية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-11-2024 | 01:15
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بدا لافتا في اليوم الاول لسريان وقف اطلاق النار، حصول اشكالات كبيرة بين المواطنين اللبنانيين والجيش الاسرائيلي عند الحدود حيث استشهد اكثر من مواطن، الامر الذي طرح اسئلة حول امكانية سقوط الهدنة وتجدد المواجهات.
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الا ان مصادر مطلعة اكدت ان "حزب الله" لديه قرار واضح بعدم توتير الاجواء عند الحدود الجنوبية لكنه في الوقت نفسه لن يسمح للجيش الاسرائيلي بتجاوز الاتفاق وتكريس امر واقع مرتبط به وبسلطته على جزء من جنوب لبنان.
وبحسب المصادر فإن الحزب يعتبر ان دخول الجيش  سيكون له دور جدي في انهاء تجاوز اسرائيل لبعض القواعد لاسباب مرتبطة بالخطاب الداخلي مع المستوطنين في الشمال.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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