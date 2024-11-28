معارك سوريا..الحرب لن تعود

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قالت مصادر مطلعة ان المعارك التي تحصل في ريف حلب الغربي بين "هيئة تحرير الشام" والجيش السوري لن تتطور الى حرب كبيرة كما كان يحصل في السابق لاسباب كثيرة منها القرار الاقليمي والدولي.وبحسب المصادر فإن التقدم الذي احرزه المقاتلون المعارضون لن يصل الى حلب بل على العكس من ذلك، قد يعود الجيش السوري ويسيطر على مواقع وقرى كثيرة في ظل الدعم الروسي غير المحدود.وترى المصادر ان السؤال عن مشاركة "حزب الله" في المعارك غير دقيق، لان ما يحصل لا يتطلب تدخل اي قوة غير الجيش السوري علما ان قوات تابعة لـ"حزب الله" لا تزال في سوريا ولم يتم نقلها الى لبنان.