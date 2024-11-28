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لبنان

قصف المعابر البرية عطّل نشاط "هذه الفئة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-11-2024 | 01:45
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قال مصدرٌ قضائي ان عملية قصف المعابر غير  الشرعية على طول الحدود اللبنانية السورية وتعطيلها بشكلٍ كبير أو كلي ، كان له تأثير كبير على نشاط عصابات سرقة السيارات .
وأشار المصدر الى أنه من خلال المراقبة السرية تبين أن سرقة السيارات تدنت بمستويات كبيرة جداً في هذه الفترة ،وأنه بات صعبا على عصابات السرقة التصرف بالسيارات المسروقة ونقلها الى سوريا وبيعها هناك أو تفكيكها كما كان يحصل في العادة، من هنا كان تعطيل المعابر عاملا مخفف للسرقات .
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المصدر لفت الى أن ملفا آخر تأثر بإقفال المعابر ، وهو صعوبة عودة النازحين السوريين الذين يغادرون لبنان وكانوا يعودون مجددا  بعد أسابيع بطريقة غير شرعية عبر هذه المعابر بعد دفع مبلغ 200 دولار للمهربين .




المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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